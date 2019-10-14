Франция – Турция: прогноз и ставка Эльвина Керимова на игру отбора Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2020 Франция – Турция.



Ставка: во 2-м тайме команды забьют больше голов, чем в 1-м, за 2.00.



«Французы и турки имеют по 18 очков. У Турции преимущество по личным встречам. Дома турки обыграли Францию со счётом 2:0. Сейчас команда Гюнеша отправляется во Францию, где её устроит даже ничья.



Франция потерпела единственное поражение именно в матче с Турцией. Эта команда, которая дома громит всех своих соперников в отборочной стадии. Эта команда с громадным атакующим потенциалом. Несмотря на кадровые потери, которые есть у сборной Франции, есть такой подбор исполнителей, что Дешаму не стоит переживать. Франция в последнем матче обыграла Исландию на выезде с минимальным счётом. Была тяжёлая игра при плохих погодных условиях. Единственный гол был забит во втором тайме с пенальти, но французы своего не упустили. Сейчас они захотят заполучить единоличное лидерство.



Турки в предыдущем туре с большим трудом обыграли Албанию со счётом 1:0. Турки на протяжении всего матча испытывали сложности в созидании. Моменты создавали с большим трудом, но победили. Отрыв от исландцев, которые находятся на третьем месте, составляет 6 очков. Я говорю об именно этом отрыве, так как именно эти две команды являются прямыми конкурентами. Франция на Евро попадает, наверное, при любых раскладах.



Почему этот матч очень важен для Турции? Если Турция проиграет, а Исландия, скорее всего, обыграет Андорру, то отрыв составит 3 очка. Тогда всё будет решаться в очном матче, который пройдёт в Турции. Если Турция и там проиграет Исландии, то уступит ей дорогу перед последним туром. Поэтому ничья Турции здесь очень нужна.



Конечно, никто не закладывается на домашнее поражение от Исландии, тут Турция в любом случае фаворит в борьбе за второе место. Франция всё же однозначный фаворит. Объясню, почему. Мне кажется, что Франция снова дома победит. Она разгромила Албанию, Андорру, Исландию. Во всех этих матчах французы во вторых таймах забивали больше, чем в первых. Исландцев додавили в концовке, забив три мяча. Андоррцам забили два и только один в первом тайме. С Албанией два забили, ещё и умудрились пропустить.



Вот эта ставка, тотал 2-го тайма больше 1-го, проходила во всех домашних матчах Франции в этом отборе. Фонбет на эту ставку дает коэффициент 2.0. Мне кажется, что её можно рассмотреть. Турция постарается надёжно защищаться с первых минут. Французы не сразу раскрывают игру, они не сразу нащупывают слабые стороны соперника, поэтому какое-то время у них на раскачку уходит. Такая ставка имеет право на жизнь. В первом тайме Турция будет держаться, но во втором уже голы будут. Мой прогноз — тотал 2-го тайма больше 1-го за коэффициент 2.0», — сказал Керимов.

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