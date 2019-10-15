Швеция – Испания: прогноз Валерия Непомнящего на встречу отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между командами Швеции и Испании.



Ставка: победа Испании за 1.60.



«Для меня Испания — фаворит этой встречи. На мой взгляд, испанцы сейчас сильнее. Было время, когда Испания была лучшей сборной, но сейчас это уже не так: может быть, третье место или четвёртое в Европе, но не выше. Тем не менее в отборе у Испании шесть игр и шесть побед, но я не думаю, что они расслабятся в этом матче. Всё-таки это серьёзные игры.



Что касается сборной Швеции, то они сейчас где-то на одном уровне с нашей сборной. Шведы умеют защищаться и неплохо проявляют себя в атаке. Касаемо краснодарской связки Ольссон – Берг: не знаю, будет ли Берг играть в основе, но Ольссон сейчас в порядке. Он вроде бы добился того, чтобы играть в основе. Что касается результативности, ожидаю от испанцев больше двух мячей. Шведы вполне могут забить, но всё же я поставлю на победу испанцев», — сказал Непомнящий.

Швеция – Испания. Прогноз: «красная фурия» продолжит терять очки Испанцы пропустили на выезде от Норвегии, Румынии и Фарерских островов. Шведы не упустят свой шанс.