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Швеция – Испания: прогноз Валерия Непомнящего на встречу отбора Евро-2020

Швеция – Испания: прогноз Валерия Непомнящего на встречу отбора Евро-2020
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между командами Швеции и Испании.

Ставка: победа Испании за 1.60.

«Для меня Испания — фаворит этой встречи. На мой взгляд, испанцы сейчас сильнее. Было время, когда Испания была лучшей сборной, но сейчас это уже не так: может быть, третье место или четвёртое в Европе, но не выше. Тем не менее в отборе у Испании шесть игр и шесть побед, но я не думаю, что они расслабятся в этом матче. Всё-таки это серьёзные игры.

Что касается сборной Швеции, то они сейчас где-то на одном уровне с нашей сборной. Шведы умеют защищаться и неплохо проявляют себя в атаке. Касаемо краснодарской связки Ольссон – Берг: не знаю, будет ли Берг играть в основе, но Ольссон сейчас в порядке. Он вроде бы добился того, чтобы играть в основе. Что касается результативности, ожидаю от испанцев больше двух мячей. Шведы вполне могут забить, но всё же я поставлю на победу испанцев», — сказал Непомнящий.

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