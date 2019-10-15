Швеция – Испания: прогноз Валерия Непомнящего на встречу отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между командами Швеции и Испании.
Ставка: победа Испании за 1.60.
«Для меня Испания — фаворит этой встречи. На мой взгляд, испанцы сейчас сильнее. Было время, когда Испания была лучшей сборной, но сейчас это уже не так: может быть, третье место или четвёртое в Европе, но не выше. Тем не менее в отборе у Испании шесть игр и шесть побед, но я не думаю, что они расслабятся в этом матче. Всё-таки это серьёзные игры.
Что касается сборной Швеции, то они сейчас где-то на одном уровне с нашей сборной. Шведы умеют защищаться и неплохо проявляют себя в атаке. Касаемо краснодарской связки Ольссон – Берг: не знаю, будет ли Берг играть в основе, но Ольссон сейчас в порядке. Он вроде бы добился того, чтобы играть в основе. Что касается результативности, ожидаю от испанцев больше двух мячей. Шведы вполне могут забить, но всё же я поставлю на победу испанцев», — сказал Непомнящий.
- 15 октября 2019
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 14 октября 2019
-
21:00
-
20:01
-
19:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
08:00
- 13 октября 2019
-
21:18
-
19:00
-
18:20
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:27