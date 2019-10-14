Швеция – Испания. Прогноз: «красная фурия» продолжит терять очки

15 октября на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме в матче восьмого тура группы F квалификации Евро-2020 сборная Швеции примет национальную командую Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка «красную фурию». Поставить на Серхио Рамоса и компанию в букмекерских конторах можно за 1.9. Победа сине-жёлтых оценивается аналитиками коэффициентом 4.52.

Прогноз матча Швеция — Испания (15.10.2019)

В седьмом туре сборная Испания совершила первую осечку в текущем отборочном цикле. «Красная фурия» на четвёртой компенсированной минуте пропустила в гостях от Норвегии и свела к ничьей поединок со скандинавской командой. Тем не менее потерянные очки не влияют на турнирные перспективы коллектива Роберта Морено Гонсалеса. Рамос с партнёрами однозначно поедут на Евро-2020.



На вторую прямую путёвку от группы F претендуют три сборные: Швеция (14 очков), Румыния (13 баллов) и Норвегия, отстающая от ближайшего конкурента на расстояние одной победы. Календарь ближайших матчей вносит дополнительную интригу в распределение мест, из-за чего на финише квалификации возможны самые разные варианты.



Румыния сыграет с обоими конкурентами и с Испанией. У Норвегии из трёх оставшихся поединков два проходных, а Швеции помимо сражения с главным преследователем необходимо также провести матч с «красной фурией». Пока у сине-жёлтых лишь одно поражение в отборочном цикле, полученное как раз от Рамоса и компании.



Букмекеры считают Испанию фаворитом ближайшего матча. За «красную фурию» говорят громкие имена, хотя Роберт Морено Гонсалес всё ещё занимается строительством команды и просмотром ближайшего резерва. Победа «красной фурии» за 1.9 смотрится интересно, но за 2.02 мы возьмём 1Х на хозяев. У Швеции не самый звёздный состав, но командная дисциплина сине-жёлтых позволяет добиваться серьёзных результатов.



Если вспоминать очную встречу команд в Мадриде в первом круге, то на ум сразу приходят два пенальти в ворота шведов, которые похоронили всю интригу. Сине-жёлтые умеют выстраивать плотную оборону, а нынешний состав сборной Испании пока ещё не обладает телепатическим взаимопониманием для взлома организованных защитных построений на постоянной основе.



В субботу Швеция в экономном режиме расправилась с Мальтой, а испанцам пришлось попотеть в выездном матче с Норвегией. Не будем забывать, что сама «красная фурия» далеко не безгрешна в обороне. Коллектив Роберта Морено Гонсалеса в нынешнем отборочном цикле пропустил в обоих матчах с Норвегией, а также в гостях от Румынии и Фарерских островов.

При поддержке своих трибун шведы обязательно получат голевые шансы и постараются набрать очки. Мотивационная составляющая у хозяев явно выше, ведь испанцы практически наверняка без проблем попадут на Евро-2020. «Красная фурия» всё ещё продолжает перестраиваться, до выхода на проектную мощность необходимо проделать много работы.

Ставка на матч Швеция — Испания

Испания по ходу нынешнего отборочного цикла пропустила в гостях от Норвегии, Румынии и даже от Фарерских островов. Если шведы сумеют использовать проблемы «красной фурии» в обороне, то обязательно зацепятся за очки. За коэффициент 2.02 мы возьмём 1Х на хозяев. У сине-жёлтых опытная и сплочённая команда, готовая дать бой фавориту при поддержке своих трибун.



Ставка: Швеция не проиграет за 2.02.



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