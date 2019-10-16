«Динамо» М — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 2.10.
«Когда речь заходит о московском «Динамо», то тут надо понимать одну простую вещь: когда клубом управляет спортобщество «Динамо», ничего хорошего там не может быть по определению. Почему всё время происходит именно так – это тема для углублённой дискуссии, но за последние 20 лет по-другому не бывало. Это под руководством спортобщества «Динамо» футбольный клуб вылетел из РФПЛ. Это ХК МВД со Знарком во главе сдирал сапоги с бездыханного тела хоккейного «Динамо», которым тогда управляло спортобщество «Динамо». Это спортобщество «Динамо» вернуло в КХЛ славную традицию решать вопрос с долгами методом могучего кидка работников клуба, в том числе и хоккеистов, – и в лиге никто не сказал им плохого слова.
И вот такое «Динамо», у которого всё не слава Богу, потому что оно управляемо спортобществом с точно таким же именем, встречается с ЦСКА, у которого уже давным-давно везде и всё в порядке, включая Кубок Гагарина у Никитина под мышкой.
Какие там шансы могут быть у бело-голубых? О чём вы, окститесь! Свою последнюю победу над красно-белыми в официальных матчах регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» одержало в январе 2017 года, а следующие 10 матчей проиграло. Будем ещё искать шансы команды Крикунова?
ЦСКА победит, сделает это легко и непринужденно, с шутками и прибаутками, конечно же, в основное время и с хорошим преимуществом минимум в две шайбы. ФОНБЕТ по этому случаю подготовил неплохую ставку – убедитесь сами», — сказал Лебедев.
- 16 октября 2019
-
11:00
-
10:00
- 15 октября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:35
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 14 октября 2019
-
21:00
-
20:01
-
19:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
08:00
- 13 октября 2019
-
21:18
-
19:00