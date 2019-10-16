«Динамо» М — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 2.10.



«Когда речь заходит о московском «Динамо», то тут надо понимать одну простую вещь: когда клубом управляет спортобщество «Динамо», ничего хорошего там не может быть по определению. Почему всё время происходит именно так – это тема для углублённой дискуссии, но за последние 20 лет по-другому не бывало. Это под руководством спортобщества «Динамо» футбольный клуб вылетел из РФПЛ. Это ХК МВД со Знарком во главе сдирал сапоги с бездыханного тела хоккейного «Динамо», которым тогда управляло спортобщество «Динамо». Это спортобщество «Динамо» вернуло в КХЛ славную традицию решать вопрос с долгами методом могучего кидка работников клуба, в том числе и хоккеистов, – и в лиге никто не сказал им плохого слова.



И вот такое «Динамо», у которого всё не слава Богу, потому что оно управляемо спортобществом с точно таким же именем, встречается с ЦСКА, у которого уже давным-давно везде и всё в порядке, включая Кубок Гагарина у Никитина под мышкой.



Какие там шансы могут быть у бело-голубых? О чём вы, окститесь! Свою последнюю победу над красно-белыми в официальных матчах регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» одержало в январе 2017 года, а следующие 10 матчей проиграло. Будем ещё искать шансы команды Крикунова?



ЦСКА победит, сделает это легко и непринужденно, с шутками и прибаутками, конечно же, в основное время и с хорошим преимуществом минимум в две шайбы. ФОНБЕТ по этому случаю подготовил неплохую ставку – убедитесь сами», — сказал Лебедев.

«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Вей прервут победную серию Крикунова Красно-синие победили бело-голубых в девяти предыдущих очных встречах из десяти.