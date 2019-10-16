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Эксперты назвали шансы Медведева выиграть турнир «Большого шлема» в 2020 году

Эксперты назвали шансы Медведева выиграть турнир «Большого шлема» в 2020 году
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В минувшее воскресенье российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:4, 6:1.

Для Медведева этот успех стал четвертым в сезоне и второй в карьере на «Мастерсах». В 2019 году столько же на этих престижных соревнованиях побеждал только Рафаэль Надаль.

Букмекеры принимают ставки на то, что Медведев в следующем году выиграет один из турниров «Большого шлема». Поставить на подобный исход можно с коэффициентом 4.70. Это примерно 20% вероятности. Сделать ставку на то, что россиянин не сможет победить в ближайшем сезоне на одном из самых крупных турниров, можно за 1.15 (80%).

В этом сезоне Медведеву удалось дойти до финала US Open, где он в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

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