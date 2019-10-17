ЦСКА — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Химки».



Ставка: меньше 160 очков в матче за 2.55.



«Обе команды идут без поражений. «Дерби Ленинградки» обещает быть очень напряжённым. Неизвестно, выйдет ли на площадку основной разыгрывающий «Химок» Стефан Йович, но выздоровел Крис Крамер. В отличной форме находятся центровые «Химок» Эванс и Букер.



А у ЦСКА по-прежнему в списке травмированных Коста Куфос. Но даже с учётом потерь в составах мощи на щитах у обеих команд достаточно. Ключевым моментом будет являться реализация дальних бросков. То есть как будут попадать трёхочковые броски снайперы: Швед и Тимма у «Химок», Джеймс и Хиллиард у ЦСКА», — сказал Гомельский.



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