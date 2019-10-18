«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Ахмат» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.30.



«Есть проблемы у «Локомотива» по составу. Баринов получил повреждение за сборную. Сейчас не до конца понятно, сможет ли он сыграть. Антона Миранчука точно не будет. По Алексею не совсем ясно, на сколько его хватит. Сёмину предстоит придумать, как играть. Крыховяк тот же в сборной был, да и некоторые другие ребята. У Игнатьева вроде тоже не всё идеально с готовностью.



У «Ахмата» сменился тренер. Уже одна победа одержана при Шалимове, это значит, что с эмоциями всё будет очень хорошо. Болельщики, думаю, вдохновятся и придут поддержать команду после паузы. Главное — при Шалимове в другой футбол будет играть «Ахмат». Это я знаю точно. Шалимова знаю хорошо. Он спартаковец, долго играл в Италии. Он заточен под другой футбол, если сравниваться с Рахимовым. Но это не в укор Рашиду Маматкуловичу, это просто другое. В какой именно футбол? Сейчас увидим.



Думаю, конкретно в этом матче «Локомотиву» будет тяжело. Тут и потери, и «сборников» много. А «Ахмат» в хорошем эмоциональном состоянии и может прыгнуть выше головы. Команда побежит. Думаю, по силам не проиграть грозненцам. Возьму вариант «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.

«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не оставит шансов Шалимову «Локомотив» не станет беречь силы перед «Ювентусом», Шалимова ждёт первая серьёзная проверка.