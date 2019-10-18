«Ахмат» – «Локомотив»: какие ставки и коэффициенты на матч 13-го тура РПЛ

Сегодня, 18 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги в Грозном встретятся «Ахмат» и «Локомотив». Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер».



По оценке экспертов, москвичи — фавориты матча. Поставить на победу команды Юрия Сёмина в матче можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 43% вероятности. Сделать ставку на успех хозяев поля можно за 3.50 (27%). Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%).



Прогноз «Чемпионата»: победа «Локомотива» за 2.17.



В 12-м туре «Ахмат» добыл всего лишь вторую победу в нынешнем сезоне, притом что «Уфа» осталась крайне недовольна судейством. На этот раз коллектив Игоря Шалимова столкнётся с куда более мастеровитым соперником, поэтому хозяева с высокой вероятностью построят свою игру на контратаках.



«Локомотив» вылетел из Кубка России, уступил дома в Лиге чемпионов мадридскому «Атлетико», но во внутреннем первенстве у красно-зелёных полный порядок с результатом. «Железнодорожники» последовательно одолели «Сочи», «Оренбург», «Зенит» и «Арсенал», что позволило закрепиться в лидирующей группе.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям, и мы с экспертами полностью согласны. Чистая победа «Локомотива» идёт за вкусный коэффициент 2.17, к этому варианту стоит присмотреться. «Ахмат» выиграл у «Уфы» во многом на эмоциях от смены тренера, с «железнодорожниками» аналогичный вариант уже не сработает.



В прошлом сезоне красно-зелёные дважды одолели «Ахмат». Сейчас грозненцы выглядят слабее самих себя образца годичной давности, а «Локомотив» держит высочайшую планку. У «железнодорожников» впереди гостевой матч с «Ювентусом». Конечно, Юрий Сёмин может сохранять оптимизм и поберечь основу, но каковы шансы набрать очки в Турине?



«Железнодорожники» выйдут на поле в Грозном в максимально боевом составе и постараются набрать три очка. Если на первую команду лиги против 14-й дают коэффициент больше двойки, то такой вариант надо брать. «Локомотив» сильнее и с командной точки зрения, и по уровню мастерства.

«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не оставит шансов Шалимову «Локомотив» не станет беречь силы перед «Ювентусом», Шалимова ждёт первая серьёзная проверка.