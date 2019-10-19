Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры
Ставки 0

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Эйбар» – «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.25.

«В турнирной таблице «Барса» на втором месте, отставая на три очка от лидирующего «Реала». «Барса» должна выигрывать у «Эйбара», чтобы иметь возможность в матче с «Реалом» сравняться с ним по очкам.

«Барса» сейчас в хорошей форме. Месси не играл за сборную, отдыхал. Суарес тоже не играл за Уругвай. Есть для меня один ключевой игрок, который должен сделать шаг вперёд в нынешнем сезоне, — Усман Дембеле. Очень быстрый, всегда принимает нестандартные шаги на поле, может ударить с правой или левой ноги, пойти в дриблинг — этот игрок может отметиться нестандартным действием на поле. Думаю, это сезон будет важным для него.

«Эйбар» всегда показывает хороший футбол, особенно дома. Будет очень интересная встреча, но у «Барсы» более квалифицированные игроки, есть фактор Месси. Думаю, «Барса» хорошо настроится на игру. Мой прогноз – «Барса» победит, разница в счете будет минимум два мяча».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019