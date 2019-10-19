«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Эйбар» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.25.



«В турнирной таблице «Барса» на втором месте, отставая на три очка от лидирующего «Реала». «Барса» должна выигрывать у «Эйбара», чтобы иметь возможность в матче с «Реалом» сравняться с ним по очкам.

«Барса» сейчас в хорошей форме. Месси не играл за сборную, отдыхал. Суарес тоже не играл за Уругвай. Есть для меня один ключевой игрок, который должен сделать шаг вперёд в нынешнем сезоне, — Усман Дембеле. Очень быстрый, всегда принимает нестандартные шаги на поле, может ударить с правой или левой ноги, пойти в дриблинг — этот игрок может отметиться нестандартным действием на поле. Думаю, это сезон будет важным для него.

«Эйбар» всегда показывает хороший футбол, особенно дома. Будет очень интересная встреча, но у «Барсы» более квалифицированные игроки, есть фактор Месси. Думаю, «Барса» хорошо настроится на игру. Мой прогноз – «Барса» победит, разница в счете будет минимум два мяча».



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