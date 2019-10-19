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«Лестер» — «Бёрнли»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

«Лестер» — «Бёрнли»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Лестер» — «Бернли».

Ставка: 1 гол в матче за 4.65, победа «Лестера» за 1.59.

«Предположил бы, что «Лестер» выиграет с разницей в один мяч. Преимущество над соперником не составит больше гола. «Бёрнли» хоть и играет часто вничью на выезде, но в этом матче придёт время уступить. «Лестер» хоть и забивает дома в последних матчах регулярно, но в этом матче, мне кажется, больше одного гола забить не сможет.

Прогнозирую суперниз, гол «Лестера» в первой половине, первый тайм окажется больше второго, который завершится вничью, и всего один-единственный забитый мяч. Мне кажется, игра будет очень напряжённой и цепкой, ведь встречаются практически соседи по турнирной таблице. Не верю, что «Бёрнли» сможет забить. Эта команда вообще больше одного гола практически не забивает. Ну и не верю, что гости сумеют выиграть».

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