«Зенит» — «Ростов»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Ростов».



Ставка: гол «Ростова» за 1.64.



«Зенит» не настроится должным образом, а «Ростов» настроится. «Ростов» — самая быстрая команда чемпионата, а «Зениту» тяжело играть с быстрыми командами. У «Зенита» приоритет сейчас — Лига чемпионов: важнейшие два матча в ближайшее время. Так что с точки зрения мотивации, полагаю, преимущество на стороне гостей.

«Ростову», правда, нужно прибавлять в игре на выезде, но с топ-клубами «Ростов» в гостях играет и побеждает. Не удивлюсь, если «Ростов» выиграет и здесь, но ставить не рискну. «Зенит» сейчас в порядке, домашняя арена, и из сборной игроки, тот же Дзюба, приедут на кураже».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».