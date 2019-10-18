Александр Гвоздик — Артур Бетербиев: прогноз Романа Мазурова на бокс

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Александр Гвоздик (Украина) — Артур Бетербиев (Россия), который состоится 19 ноября.



Ставка: Гвоздик победит по очкам за 4.00.



«Александр Гвоздик в прошлом блистательный любитель, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне. После он решил стать профессионалом и с первых боёв дал всем очень четко понять, что его дорога к поясу будет быстрой и максимально болезненной для всех его соперников. И то, как он выиграл пояс в противостоянии с Адонисом Стивенсоном, лишний раз это подчеркивает. Стивенсон впал в кому, и реально были опасения, что он там и останется. После этого Гвоздик провёл защиту титула, и теперь его ждёт встреча с Артуром Бетербиевым. Кстати, они встречались на ринге ещё в любителях, и тогда победу одержал россиянин. Но, как мы знаем, любители и профессионалы – это два разных вида спорта.



У Артура тоже была блистательная любительская карьера. Чемпион Европы, чемпион мира и переход в профи. Обладатель пушечного, нечеловеческого удара. Конечно, зрителям хотелось бы увидеть противостояние Бетербиева с Сергеем Ковалёвым, так как там есть история, которая тянется ещё с любителей. Но пока этот поединок не состоится. Зато состоится не менее крутой бой.

Итак, встречаются два небитых чемпиона. У Гвоздика будет небольшое преимущество в размахе рук. Это очень разносторонний боец, у которого есть удар. Он может реально приложить, но при этом может действовать в разных стилях. Например, вторым номером или работать дистанционно. Что касается Артура, то я думаю, что бьёт он сильнее. Но при этом лично мне он видится бойцом более прямолинейным, так как Бетербиев привык всегда идти вперёд, давить и уничтожать соперника. Пройдёт ли это в бою с Гвоздиком? Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения. Опять же по уровню соперники очень ровные. Но мне Александр Гвоздик видится чуть более разносторонним, чуть более умелым с точки зрения приспосабливания к сопернику. И именно за счёт этого, как мне кажется, он сможет победить Артура Бетербиева по очкам».