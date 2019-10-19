«Мальорка» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Мальорка» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 2.35.
«Задача «Мальорки» на этот сезон — сохранить прописку в элите. Пока получается не очень: после восьми туров команда на 18-м месте. В команде совсем нет звезд, и отбирать очки у соперников по Ла Лиге получается только дома. В прошлом туре, например, была одержана победа над «Эспаньолом» (2:0).
Но в этот раз соперник — «Реал», и шанс у «Мальорки» будет только в том случае, если соперник не будет мотивирован и подойдёт к матчу расслабленно. Это крайне маловероятно, ведь «Реал» в кои-то веки опережает «Барселону» в чемпионате на два очка. Победа в Ла Лиге для этого клуба, пожалуй, в приоритете, поэтому предположить, что команда не настроится на аутсайдера, сложно.
К тому же после паузы на сборные хорошо отдохнул лидер атаки «Реала» Бензема, как обычно, не игравший за национальную команду. Уверен, он отличится. Думаю, матч закончится со счётом 2:0 в пользу «Реала», а поставить можно на разницу в два мяча».
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