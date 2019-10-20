«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.73.
«Манчестер Юнайтед» выиграл всего два из последних 13 матчей АПЛ, а матч с «Ньюкаслом» даже вспоминать не хочется. Центральный защитник Гарри Магуайр имел больше касаний (4) в штрафной площади «сорок», чем любой другой игрок «Юнайтед».
«Ливерпуль» повторит рекорд «Манчестер Сити» с 18 победами подряд в АПЛ, если выиграет на «Олд Траффорд». За последние недели Юргену Клоппу пару раз откровенно повезло — смог избежать потери очков, но ожидаю, что у них будет слишком много темпа и агрессии для этого «Юнайтед». Ставлю на хозяев».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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