Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии
Ставки 0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.73.

«Манчестер Юнайтед» выиграл всего два из последних 13 матчей АПЛ, а матч с «Ньюкаслом» даже вспоминать не хочется. Центральный защитник Гарри Магуайр имел больше касаний (4) в штрафной площади «сорок», чем любой другой игрок «Юнайтед».

«Ливерпуль» повторит рекорд «Манчестер Сити» с 18 победами подряд в АПЛ, если выиграет на «Олд Траффорд». За последние недели Юргену Клоппу пару раз откровенно повезло — смог избежать потери очков, но ожидаю, что у них будет слишком много темпа и агрессии для этого «Юнайтед». Ставлю на хозяев».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019