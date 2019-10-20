«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на матч 9-го тура АПЛ

Популярный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.27.



«Противостояние разогнавшегося до невероятной скорости “Ливерпуля” с невероятно злым “Манчестером”. А “Юнайтед” не может быть не злым, учитывая последние результаты. Должен наступить момент, когда “манкунианцев” наконец-то прорвет. Мне кажется, на домашнем поле в матче с “Ливерпулем”, хоть он и силен, это может произойти.

Футболисты Сульшера не могут забить в двух последних матчах. Вспомним как “Ливер” и “МЮ” сыграли в прошлом сезоне. Дома банда Клоппа выиграла со счетом 3:1, а на “Олд Траффорд” счет был 0:0.

В прошлом туре “Манчестер” проиграл “Ньюкаслу”, и вообще “красные дьяволы” очень нестабильны. “Ливерпуль” играл дома с “Лестером”, и всё решил мяч на последних минутах — 2:1. Обе команды будут держать в голове и еврокубковые матчи. Английские клубы через несколько дней отправятся на выезд. Красные отправятся играть с “Генком” в Лиге чемпионов, а “МЮ” полетит в Сербию к “Партизану”.

Интересная статистика не в пользу “Ливерпуля”: последние шесть матчей на “Олд Траффорд” они не могут победить. Было три ничьих и три победы хозяев. Но у “Манчестера”, помимо всех остальных проблем, травмы. Не выйдет Погба, а это уже серьезная потеря. Даже при всех плюсах “МЮ”, ставить на их победу очень сложно. Хотя дома они играют лучше, чем на выезде.

“Ливерпуль” одерживает 17 побед подряд в АПЛ. Остался один шаг до рекорда всех времен, а “МЮ” еще с 90-х годов не начинал сезон так плохо. Не известно, выйдет ли на поле Салах. У него проблема с голеностопом. Вернусь к тому, с чего начинал. Разогнавшийся “Ливерпуль” приедет к очень злому “Манчестеру”. Мне кажется, в этом матче наступит время хозяев».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».