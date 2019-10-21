«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: меньше 3 голов в матче за 2.19.



«Начнём с «канониров». На выезде пока большие проблемы у этой команды. Несмотря на то что мы говорим про атакующий «Арсенал», у них одна победа в четырёх выездах этого сезона. В этих выездах было забито пять мячей, это мало.



«Шеффилд Юнайтед» – команда, которая, скорее всего, будет играть от обороны даже на своём поле, так как испытывает серьёзнейшие проблемы. И после яркого старта на своём поле – одни поражения. Здесь нужно быть очень аккуратными. Я думаю, что сломя голову они никуда не побегут.



Я бы обратил внимание на то, что «Шеффилд» не проигрывает больше чем в один мяч. И Крис Уайлдер сейчас в поисках защитной структуры. «Шеффилд» на своём поле играет в защитный футбол. И мы видим на «Брэмолл Лэйн» крайне мало мячей. Поэтому я думаю, что всё идёт к низовому матчу», — сказал Казанский.

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: Эмери продолжит погоню за Клоппом «Шеффилд» ужасен на своём поле, а «канониры» обожают матчи с середняками и аутсайдерами.