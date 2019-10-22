«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Локомотив» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20



Ставка: обе забьют за 2.35.



«Матч, который, естественно, большое внимание вызывает. С моей точки зрения, не так много шансов на победу у «Локомотива». Всё-таки Лига чемпионов — совсем другой уровень, это не чемпионат России, и даже не похожа Лига чемпионов на него. Тем более это домашняя игра для итальянского клуба. Задача у него — набрать три очка.



Но, думаю, «Локомотив» никого не боится в этой Лиге чемпионов. Он это уже показал. Потерять «Локомотив» ничего не может, только приобрести способен.



Очень большой коэффициент на ставку «обе забьют» — 2.35. Так и нужно действовать. Думаю, «Локомотив» дорогу к воротам «Ювентуса» постарается найти», — сказал Андронов.

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