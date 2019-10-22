«Шахтёр» — «Динамо» Зг: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Динамо» (Загреб) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.75.



«Игра Лиги чемпионов, в которой «Шахтёр» просто не имеет права допускать никаких осечек, если собирается из этой группы выходить.



Мне кажется, что хоть «Динамо» (Загреб) показало себя командой достаточно серьёзного класса для Лиги чемпионов, но в выездной игре будет больше обороняться и защищать ничью, которая устроит.



Но, на мой взгляд, «Шахтёр» давно ведёт целенаправленную подготовку к матчам Лиги чемпионов, поскольку чемпионат Украины больших усилий не требует. И я думаю, что мастерства игроков «Шахтёра», умений должно хватить для того, чтобы обыгрывать такую команду на своём поле.



Мой вариант — чистая победа «Шахтёра». Коэффициент — 1.75», — сказал Андронов.



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