«Галатасарай» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Галатасарай» – «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Галатасарая» за 5.25.
«Ключевой матч для обеих команд, у которых по одному очку после двух первых туров. То, что «Реал» загнал себя в такую ситуацию, — большая неожиданность. Но есть основания полагать, что после этой игры ситуация для Мадрида ухудшится ещё больше.
Мало того что «Реал» неудачно выступает в Лиге чемпионов (поражение 0:3 от «ПСЖ» и домашняя ничья с «Брюгге» 2:2), так ещё команда уступила «Мальорке» в выходные и отдала лидерство в Ла Лиге «Барселоне». «Реал» сейчас разобран: нет командной игры, очень много вопросов к игрокам. Куртуа пропускает в каждом матче, Бензема не берёт на себя ответственность, Иско не может справиться с новой ролью, Винисиусу пора выходить на новый уровень.
Помимо этого у «Реала» много потерь – из-за травм не сыграют Бэйл, Модрич и Асенсио, не ясно, сможет ли выйти на поле Азар.
«Галатасарай» не топ-команда, но она находится в отличной форме (хороший результат в турецкой Суперлиге). И самое главное, дома мощь этой команды увеличивается в несколько раз. «Реал» сейчас в таком состоянии, что вполне может не справиться с особой атмосферой в Стамбуле. Тот случай, когда можно рискнуть и поставить на аутсайдера. Мой прогноз – победа «Галатасарая», — сказал Гратакос.
- 22 октября 2019
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 октября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30