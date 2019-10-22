«Галатасарай» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Галатасарай» – «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Галатасарая» за 5.25.



«Ключевой матч для обеих команд, у которых по одному очку после двух первых туров. То, что «Реал» загнал себя в такую ситуацию, — большая неожиданность. Но есть основания полагать, что после этой игры ситуация для Мадрида ухудшится ещё больше.



Мало того что «Реал» неудачно выступает в Лиге чемпионов (поражение 0:3 от «ПСЖ» и домашняя ничья с «Брюгге» 2:2), так ещё команда уступила «Мальорке» в выходные и отдала лидерство в Ла Лиге «Барселоне». «Реал» сейчас разобран: нет командной игры, очень много вопросов к игрокам. Куртуа пропускает в каждом матче, Бензема не берёт на себя ответственность, Иско не может справиться с новой ролью, Винисиусу пора выходить на новый уровень.



Помимо этого у «Реала» много потерь – из-за травм не сыграют Бэйл, Модрич и Асенсио, не ясно, сможет ли выйти на поле Азар.



«Галатасарай» не топ-команда, но она находится в отличной форме (хороший результат в турецкой Суперлиге). И самое главное, дома мощь этой команды увеличивается в несколько раз. «Реал» сейчас в таком состоянии, что вполне может не справиться с особой атмосферой в Стамбуле. Тот случай, когда можно рискнуть и поставить на аутсайдера. Мой прогноз – победа «Галатасарая», — сказал Гратакос.