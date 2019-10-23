«Бенфика» – «Лион»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Влаерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Лион».



Ставка: победа «Бенфики» с форой (0) за 1.51.



«Мне кажется, что именно в этом матче «Бенфика» — фаворит. У «Лиона» в последнее время дела что-то совсем не клеятся, так как в чемпионате они слабо играют. В целом я считаю, что обе команды не могут претендовать на решающие стадии Лиги чемпионов. Их предел — это выход из группы и 1/8 финала.



«Лион» неплохо начал сезон, но затем пошли ничьи, поражения, хотя всё-таки соперники были приличного уровня. «Бенфика» дома — это серьёзный соперник для «Лиона». У «Лиона» не так давно сменился главный тренер, и это в какой-то степени может сказаться на их игре. Возможно, им удастся переломить ситуацию в дальнейшем, но так быстро изменения не произойдут.



«Бенфика» сейчас хороша, она мне понравилась. Несмотря на поражения от «Зенита», она мне показалась более сильной командой, чем «Лион», и качество футбола у неё выше. «Бенфика» проиграла два своих матча, и поединок с «Лионом» станет важнейшим для них в этой группе», — сказал Непомнящий.

«Бенфика» — «Лион». Прогноз: Депай и Дембеле накажут португальцев “Бенфике” для сохранения шансов на плей-офф кровь из носу нужно побеждать.