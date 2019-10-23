«Лилль» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лилль» — «Валенсия» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: «Валенсия» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.95.
«Валенсия» отправляется в гости к «Лиллю», это группа H. «Валенсия» после крупного поражения от «Аякса», но счёт 0:3 не должен вводить в заблуждение. Неплохо играла «Валенсия», но не реализовала пенальти, а «Аякс» был уж больно хорош в завершении — забил прекрасные мячи. Но у «Валенсии» была до этого победа на «Стэмфорд Бридж».
«Лилль» пока здесь явный аутсайдер, у него два поражения. И «Валенсия» с «Челси» наверняка будут решать, кто составит «Аяксу» компанию в плей-офф Лиги чемпионов.
«Валенсия» сейчас выглядит очень неплохо. Разобрался Селадес с составом. В матче с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» «Валенсия» сыграла недурно, взяла 1 очко, а могла увезти и больше, но в конце встречи Облак спас мадридцев. Денис Черышев в перекладину попал. На мой взгляд, «Валенсии» сейчас на выезде играть проще, чем дома. Многого, быть может, не ждут от «Валенсии», и она этим пользуется.
«Лилль» — команда играющая, у неё хороший нападающий из Нигерии Осимхен. Но в последнем туре «Лилль» проиграл «Тулузе». Глядя на его выступления, видно, что с обороной не всё в порядке. Пропускает «Лилль» практически в каждом матче. В последний раз в сентябре играли на ноль — у «Страсбурга» выиграли 2:0.
Я бы сыграл от «Валенсии». Можно взять с подстраховкой «Валенсию» с форой (0) за 1.83. Если не хотите страховаться, то есть такой ещё вариант: «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча». Здесь коэффициент — 1.95. Когда надо, «Валенсия» может хорошо сыграть в обороне, недавно она это показала в Бильбао», — сказал Генич.
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