Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Селтик» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

«Селтик» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы
Ставки 0

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Селтик» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.63.

«У «Лацио» был феноменальный матч с «Аталантой» в выходные (3:3), где, казалось, все проиграно, но римляне ситуацию исправили.

У меня есть большой скепсис по отношению к «Селтику». Это команда, которая уступает себе образца 10-летней давности.

Думаю, если «Лацио» настроится на матч должным образом, то добьётся победы. Римлянам нельзя терять очки в Лиге Европы — они и так слишком вальяжно в первых турах действовали. Поэтому с мотивацией проблем быть не должно. И поэтому я бы взял чистую победу «Лацио», — сказал Арустамян.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019