«Селтик» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Селтик» — «Лацио».
Ставка: победа «Лацио» за 2.63.
«У «Лацио» был феноменальный матч с «Аталантой» в выходные (3:3), где, казалось, все проиграно, но римляне ситуацию исправили.
У меня есть большой скепсис по отношению к «Селтику». Это команда, которая уступает себе образца 10-летней давности.
Думаю, если «Лацио» настроится на матч должным образом, то добьётся победы. Римлянам нельзя терять очки в Лиге Европы — они и так слишком вальяжно в первых турах действовали. Поэтому с мотивацией проблем быть не должно. И поэтому я бы взял чистую победу «Лацио», — сказал Арустамян.
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