«Лудогорец» – «Эспаньол»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Лудогорец» – «Эспаньол».



Ставка: ничья за 3.50.



«Перед стартом сезона Лига Европы для «Эспаньола» была очень важным турниром. Этот клуб 12 лет не играл в еврокубках, поэтому не было сомнений, что он уделит турниру повышенное внимание. Но жизнь вносит свои коррективы, приоритеты меняются. Сейчас «Эспаньол» занимает 19-е место в Ла Лиге, и все мысли клуба связаны с тем, чтобы выйти из кризиса и покинуть зону вылета.



Лига Европы соответственно уходит на второй план, даже несмотря на то что до сих пор для «Эспаньола» все складывалось в ней успешно. У команды новый главный тренер Пабло Манчин, известный по работе с «Жироной» и «Севильей». Его дебют в воскресенье не назовешь успешным – «Эспаньол» дома проиграл «Вильярреалу» (0:1).



Команда перестраивается на более оборонительный футбол по схеме 5-3-2, акцент будет сделан на надежность и компактность. Команда все еще адаптируется под требования Манчина, и ждать от нее подвигов в Лиге Европы я бы не стал.



«Лудогорец» показал свой класс в первых турах, выиграв и у ЦСКА, и у «Ференцвароша». В Болгарии этот клуб – лидер с большим запасом. Думаю, «Лудогорец» возьмет инициативу в свои руки и будет действовать острее. «Эспаньол» будет больше действовать от обороны. Думаю, класса испанской команды хватит, чтобы взять ничью. Но не более, так как соперник будет гораздо больше мотивирован», — сказал Гратакос.



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