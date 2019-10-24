«Партизан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на Лигу Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Партизан» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.23.
«24 октября «Партизан» и «Манчестер Юнайтед» проведут первый из двух спаренных матчей группового этапа Лиги Европы. В Белграде на стадионе, который известен как «Стадион Югославской народной армии», встречаются лидеры группы L, набравшие по 4 очка. Стартовый свисток прозвучит в 19:55. У соперников наших героев — голландского АЗ всего 2 очка, а у казахстанской «Астаны» и вовсе 0.
«Партизан» и «Манчестер Юнайтед» сходятся в евротурнире во второй раз, впервые они сыграли 53 года назад в полуфинале Кубка чемпионов, тогда по сумме двух матчей сильнее оказалась югославская команда — 2:0 и 0:1. Но в решающем матче «Партизан» уступил мадридскому «Реалу».
Тогда «Партизан» был грозной силой, сейчас времена совсем другие, и сербы уже не относятся к группе лидеров мирового футбола. Но стоит учесть высокий боевой дух сербской команды и сумасшедшую поддержку местных фанов. «МЮ» — всегда мощнейший раздражитель для любой команды.
Думаю, что логично будет поставить на голы. Мой прогноз — тотал больше 2,5», — сказал Елагин.
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