«Вильярреал» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2019/20 «Вильярреал» — «Алавес».



Ставка: победа «Вильярреала» со счётом 2:1, 3:1 или 4:1 за 4.55.



«В предсезонных матчах и в начале чемпионата матчи «Вильярреала» проходили при высочайшей результативности. Постепенно количество голов в играх «подводников» стало сокращаться до более стандартного. Но всё же атакующий потенциал «Вильярреала» очень велик, и команда Хави Кальехо способна снова начать забивать много. При этом качество игры «Вильярреала» в обороне оставляет желать куда лучшего. Думаю, в матче с «Алавесом» «Вильярреал» выиграет, но запросто может пропустить. Можно поставить на победу «подводников» при голах обеих команд, но с куда более высоким коэффициентом (4.55) можно поставить и на мультисчёт «2:1, 3:1 и 4:1».



Кроме того меня тут привлекает ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого. В матчах «Алавеса» после перерыва почти всегда становится существенно больше голевых моментов», — сказал Вишневский.



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