Эксперты назвали шансы ЦСКА пройти в плей-офф Лиги Европы после трех поражений

24 октября команда Виктора Гончаренко потерпела третье поражение в рамках группового этапа

Лиги Европы. На этот раз москвичи проиграли венгерскому «Ференцварошу» (0:1). Букмекеры оценили шансы ЦСКА выйти в плей-офф турнира.



Поставить на то, что ЦСКА сможет выйти в плей-офф, можно с коэффициентом 18.0. Это примерно 5% вероятности. После трех туров у команды Гончаренко нет очков, «армейцы» замыкают турнирную таблицу группы H.



По оценке аналитиков, из группы в плей-офф пройдут «Эспаньол» (коэффициент 1.03, 93%) и «Лудогорец» (1.25, 78%). Сделать ставку на то, что в числе первых двух команд окажется «Ференцварош», можно с коэффициентом 3.70 (27%).



В группе H лидирует «Эспаньол» с 7 очками. На одно очко меньше у болгарского «Лудогорца». «Ференцварош» на третьем месте, набрав 4 очка.



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