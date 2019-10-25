Эксперты назвали шансы ЦСКА пройти в плей-офф Лиги Европы после трех поражений

24 октября команда Виктора Гончаренко потерпела третье поражение в рамках группового этапа
Лиги Европы. На этот раз москвичи проиграли венгерскому «Ференцварошу» (0:1). Букмекеры оценили шансы ЦСКА выйти в плей-офф турнира.
Поставить на то, что ЦСКА сможет выйти в плей-офф, можно с коэффициентом 18.0. Это примерно 5% вероятности. После трех туров у команды Гончаренко нет очков, «армейцы» замыкают турнирную таблицу группы H.
По оценке аналитиков, из группы в плей-офф пройдут «Эспаньол» (коэффициент 1.03, 93%) и «Лудогорец» (1.25, 78%). Сделать ставку на то, что в числе первых двух команд окажется «Ференцварош», можно с коэффициентом 3.70 (27%).
В группе H лидирует «Эспаньол» с 7 очками. На одно очко меньше у болгарского «Лудогорца». «Ференцварош» на третьем месте, набрав 4 очка.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 25 октября 2019
-
18:00
-
17:53
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:53
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30