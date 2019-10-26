«Вест Хэм» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.10, «Шеффилд» не забьёт за 3.00.



«Шеффилд» в хорошем настроении и на кураже после победы в матче с «Арсеналом». Но эта команда откровенно низовая. Не верю, что «Шеффилд» сможет выиграть второй матч кряду. Есть сомнения, что сможет устоять во встрече с «Вест Хэмом».



Склоняюсь к тому, что в этом матче надо брать победу или непроигрыш хозяев, в зависимости от того какой коэффициент вам покажется привлекательнее. Плюс, на мой взгляд, будет низовая игра. Даже взял бы ставку, что «Шеффилд» не забьёт».



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