«Бернли» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии сезона-2019/20 «Бернли» — «Челси».
Ставка: обе забьют и «Челси» не проиграет за 1.95.
«Лэмпард превосходит пока все ожидания. Семь (!) побед подряд во всех турнирах у его команды. На таком ходу за 1,76 можно было бы взять и победу, но «Бернли» дома играет прилично и вообще выглядит неплохо, чтобы за такой не очень большой коэффициент рисковать. «Ливерпулю» «Бернли» проиграл 0:3, но с тех пор прошло много времени, и «Бернли» в игре прибавил, а у «Челси» довольно много травмированных. Возьму, пожалуй, «обе забьют» и «гости не проиграют» за 1.95».
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