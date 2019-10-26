«Атлетико Мадрид» — «Атлетик»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Атлетик».



Ставка: точный счёт 1:0 за 4.80.



«В последних трёх матчах «Атлетико Мадрид» в чемпионате Испании отыграл вничью, но в Лиге чемпионов победил в двух подряд встречах. Соперникам очень сложно играть против «Атлетико», потому что команда Симеоне всегда играет до конца, до последней минуты.



Не очень всё хорошо и у «Атлетико», который создаёт мало моментов. В последнем матче Лиги чемпионов мадридцы выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Мораты. Много результатов у «Атлетико», где разница в счёте всего 1 мяч.



У «Атлетика» есть отличный нападающий Иньяки Уильямс. Он быстр, хорошо двигается с мячом, но матч пройдёт на «Ванда Метрополитано», поэтому «Атлетико» считается фаворитом. Тем более что в составе мадридцев есть полузащитник Томас, Сауль, Коке, но очень важна игра именно Мораты. Альваро должен забивать. Это очень важно. У «Атлетико» всё в порядке с защитой, с вратарём, но нужно делать шаг вперёд в плане атаки.



Матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся наверху турнирной таблицы. Но «Атлетик» всё же непростой соперник, вариантов для гола будет не много. Голевых моментов в изобилии ждать не стоит, игра будет закрытой. Всё же фаворит «Атлетико», поэтому мой прогноз победа мадридцев со счётом 1:0».



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