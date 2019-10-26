«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик» в 9-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: ТМ 2 гола в матче за 1.86.
«Напрашивается вариант «тотал меньше». За 9 туров чемпионата Испании Бильбао ни разу не провел «верховой» матч, «Атлетико» — лишь один раз. Ну здесь неоткуда взяться голам. Если следите за чемпионатом Испании, понимаете его, то ощущаете, что в очень плохом состоянии находится мадридский клуб, голы даются с трудом. Команда в последних трёх турах играла вничью, еле-еле вымучили победу в матче Лиги чемпионов с «Байером», забив трудовой гол после выхода Мораты на замену.
У Бильбао схожие проблемы. Если сначала команда не проигрывала, то теперь уже четыре тура выиграть не может. Но встречаются команды, которые за 9 туров пропустили лишь по 5 мячей. Это очень мало. Оборона — сильная сторона этих команд. А с атакой проблемы.
Отталкиваясь от цифири, надо играть «тотал меньше». Хотя, если посмотреть на историю встреч этих команд, там голы есть. И это вопреки статистике. Но не будут идти против течения. Сыграю «тотал меньше 2 мячей» за 1,86.
Также мне кажется хорошим вариант «обе забьют — нет». Голов много не жду, так что усилился бы до варианта «обе забьют — нет и тотал меньше 2,5 мяча» за 1,7. Интересное предложение. Но основное — «тотал меньше 2 мячей».
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