«Башакшехир» — «Трабзонспор»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 9-го тура чемпионата Турции сезона-2019/20 «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор».



Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 2.29.



«Башакшехир» одержал 3 победы подряд (2 в чемпионате и 1 в лиге Европы) — все в один мяч. Ещё одна тенденция — в 11 официальных матчах сезона с участием стамбульцев из 13 было забито 3 гола и меньше (в 6 встречах меньше 3 голов). Любопытно, что в 6 из 7 предыдущих матчей команды Окана Бурука (во всех турнирах) также проходила ставка «результативность 2-го тайма выше 1-го».



«Трабзонспор» — одна из самых зрелищных команд Суперлиги. В 8 играх с её участием было забито 27 мячей. Команда Унала Карамана забивает в среднем больше 2 голов за матч (17). Но и пропускают трабзонцы многовато — во всех 15 матчах сезона (в чемпионате и ЛЕ) Угурджан Чакыр доставал мяч из сетки собственных ворот. В 12 встречах «Трабзона» проходила ставка «обе забьют».



8 матчей подряд «Трабзонспор» не может обыграть «Башакшехир» в Суперлиге. В прошлом сезоне стамбульцы дважды переиграли команду Карамана — 4:2 в гостях и 2:0 дома. Но то был «Башакшехир» Абдуллы Авджи, а сейчас стамбульским клубом руководит Окан Бурук, который прививает команде совсем другой футбол. Станет ли «Башакшехир» снова непреодолимым препятствием на пути трабзонцев — вопрос. Но я бы не стал ставить на исход матча. Я бы взял ставку «тотал голов».



Матч вынесен на понедельник, поэтому обе команды должны успеть восстановиться после Лиги Европы. У гостей восстановятся Оби Микел и Старридж. Выйдут с первых минут основные защитники, пропускавшие игру с «Краснодаром», — Тюркмен и Хоссейни. Но, даже играя с оптимальной связкой в центре обороны, «Трабзон» всегда пропускает.



В этом матче будут голы и, я думаю, гости не проиграют. Они сейчас очень хороши в Суперлиге. Мой прогноз — Х2 (Трабзон не проиграет) и тотал голов больше 1,5 за 2,29», — сказал Керимов.



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