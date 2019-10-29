«Алавес» – «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Алавес» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.55.



«Алавес» — это очень нестабильная команда, которая, впрочем, дома играет гораздо лучше, чем в гостях. 10 из 11 очков в этом сезоне «Алавес» набрал на родном стадионе. Более того, в четырех домашних матчах ему удалось сохранить ворота сухими.



Но когда «Алавес» едет в гости, игра команды тускнеет. Показательно поражение в прошлом туре от «Вильярреала» 1:4. В клубе есть неплохие игроки, например, швед Гвидетти, но чувствуется, что новому тренеру Асьеру Гаритано нужно больше времени, чтобы все отладить.



Во вторник «Алавес» играет дома, но соперник – мощный «Атлетико». Еще два-три матча назад казалось, что у мадридцев большие проблемы в атаке. В какой-то степени эти проблемы остаются, но сейчас ситуация все же намного лучше. Победа над «Атлетиком» в субботу (2:0) была трудной, но уверенной, и сейчас в команде снова хорошее настроение. Набрал форму Альваро Мората, должен подтянуться за ним и Диего Коста.



«Алавес» способен дать бой «Атлетико» в родных стенах, но отобрать очки у разгоняющегося коллектива Симеоне не сможет. Мой прогноз – победа «Атлетико» ровно в один мяч», — сказал Гратакос.



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