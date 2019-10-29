«Алавес» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Атлетико» в 11-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.85. Й



«Атлетико» после удачного дня него «атлетичного» дерби (2:0) отправляется в гости к «Алавесу» в Виторию. В прошлом сезоне там «Атлетико» выиграл крупно 4:0. Сомневаюсь, что он сможет это повторить. Команда не очень убедительна в атаке в последнее время: 2 забили Бильбао, но с большим трудом, с «Байером» вообще почти не было моментов, ну и до этого хватало проблем — с «Вальядолидом», с «Реалом» ничего не забили, с «Валенсией» один наскребли.



Много голов от этого матча ждать не стоит. Так исторически всегда было. В пяти матчах из шести за последние три года лишь в одном забили обе. Один из вариантов за 1.66 — «обе забьют — нет». Вряд ли «Атлетико» проиграет. За эти шесть матчей лишь раз вообще забил «Алавес», причём в самой далекой от нас встрече — в 2016-м. Это было ещё на «Висенте Кальдерон». Пропустил тогда «Алавес» на 93-й, но сравнял на 95-й.



Думаю, весьма неплохой вариант «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 1.85», — сказал Генич.