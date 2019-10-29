«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Вальядолид» в 11-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 3 мяча за 2.05.



«Мид-уик в чемпионате Испании. И «Барселона» будет принимать «Вальядолид» на «Камп Ноу». «Барса», как известно, не играла в выходные. «Класико» перенесли. А «Вальядолид» победил «Эйбар» 2:0, потратив немало сил. На «Барселону», боюсь, силенок не хватит, учитывая, что матч во вторник. Думаю, не спасет и то, что в составе «Вальядолида» есть футболист по фамилии Гвардиола.



«Барселона» дома играет достаточно ярко, много забивает. В первых двух матчах забила по 5 мячей, чуть поскромнее было с «Вильярреалом» — всего 2 гола. Но в последней домашней игре на данный момент забили 4, причем «Севилье». Думаю, и «Вальядолиду» будет крайне тяжело уйти от разгрома.



Я бы сыграл «Барселону» с форой (-2) за 1,6. Более авантюрный, рискованный вариант — «победа «Барселоны» с форой (-2,5) мяча» с коэффициентом выше двойки. Мне кажется, отдохнувшая «Барселона», которая и неплохо в последнее время выглядит, может крупно обыграть «Вальядолид», — сказал Генич.

