«Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) в 1/16 финала Кубка Германии сезона-2019/20.
Ставка: победа «Боруссии» М с форой (+1) за 1.79.
«Не так давно команды играли между собой в чемпионате. Что здесь можно сказать, Кубок Германии и для тех и для других более эмоциональная история, здесь более короткий путь к возможному титулу. Думаю, здесь не может быть ситуаций, связанных с каким-то недонастроем. Не должно быть и какого-то несерьёзного отношения. Обе команды будут играть на победу.
Мне кажется, у Дортмунда сейчас несколько больше игровых проблем, чем у Мёнхенгладбаха. Гости могут лучше подготовиться. Держа в уме дополнительное время, я бы предложил поставить на Мёнхенгладбах с форой (+1) и коэффициентом 1.79. Здесь расход предусмотрен. Как мне кажется, если Дортмунд и выиграет, то вряд ли разница будет более одного мяча», — сказал Андронов.
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