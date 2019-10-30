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«Урал» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Кубка России

«Урал» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Арсенал» в 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20.

Ставка: ничья в основное время за 3.20.

«Не лучший отрезок в сезоне проводят эти команды. «Урал» за последнее время только «Тамбов» смог обыграть, отправив в отставку Григоряна. У Тулы вообще давно нет побед. В чемпионате с августа не выигрывали. Последняя победа была как раз в Кубке России над «Факелом». Даже три пенальти в матче с «Сочи» не очень сильно помогли.

Кубковая игра — это возможность переключиться для команд, а кроме того, шанс получить заряд уверенности. В прошлом году команды боролись между собой в полуфинале Кубка России, и тогда «Урал» прошел дальше. Сейчас захочется тулякам взять реванш.

«Арсенал», несмотря на не лучшие результаты, забивает почти в каждой игре. А ведь перед сезоном команда лишилась своего атакующего трио. Удается Черевченко найти варианты для атакующей игры, но при этом стройность в действиях команды потерялась. Пропускает очень много «Арсенал».

Но, несмотря на не лучшие результаты, могу сказать, что симпатичны мне обе команды, и здесь я жду от них качественной игры, борьбы. Вряд ли много голов будет. И все может решиться в овертайме. Поэтому поставлю на ничью в основное время», — сказал Титов.

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