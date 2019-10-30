ЦСКА – «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА – «Уфа».
Ставка: победа «Уфы» с форой (+1) за 1.70.
«У ЦСКА и «Уфы» очень непростые взаимоотношения. В недавней игре чемпионата они сыграли вничью (1:1), в прошлом сезоне «Уфа» также сумела отобрать очки у «армейцев» в Москве. Сейчас очень непростой календарь у ЦСКА. А кубковые игры всегда сложные, и непонятно, чего от них ждать. Если бы это была игра чемпионата, то я поставил бы на ничью. Но это кубковое противостояние, и в нём всё равно должен определиться победитель. Скорее всего, в основное время будет ничья, а уже дальше команды будут определять сильнейшего в дополнительное время. Возможно, дело дойдёт и до серии пенальти.
Календарь у ЦСКА сложный в последнее время, хотя, конечно, матчи с «Ференцварошем», московским «Динамо» и «Уфой» домашние. Но всё равно особо легче от этого не становится. На этот матч могут привлечь ребят из молодёжного состава. К тому же на кубковую встречу можно выпустить Щенникова и Дзагоева, которые уже должны восстановиться к этому матчу.
«Уфе» будет сложно забить в ворота ЦСКА, но она может это сделать. Дело в том, что ЦСКА очень ненадёжно играет в обороне. У них всё время меняются сочетания, и это меня немного удивляет. Нет стабильности при игре в обороне, поэтому команда Гончаренко может пропустить. ЦСКА сейчас не готов много забивать, поэтому ожидаю равной игры», — сказал Непомнящий.
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