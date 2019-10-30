«Бетис» – «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Бетис» – «Сельта».



Ставка: победа «Сельты» за 3.55.



«В Севилье встречаются два главных разочарования старта этого сезона. По составу и статусу «Бетис» и «Сельта» должны находиться в зоне Лиги Европы и подбираться к топ-клубам. Вместо этого у них по 9 очков после 10 туров и 17-е и 18-е места в таблице.



Оба клуба серьёзно усилились этим летом, «Бетис» купил Набила Фекира из «Лиона», «Сельта» — Дениса Суареса из «Барселоны». А в итоге – унылая игра без результата.



Это будет матч не просто за три очка. Судьба обоих главных тренеров – Руби и Эскрибы – висит на волоске. Проигравший в этой встрече с большой долей вероятности будет уволен.



Поэтому игра не будет открытой – для обеих команд прежде всего важен результат. А в такой закрытой игре увереннее себя чувствует «Сельта». Пусть у неё не в порядке атака, но в обороне она может сыграть уверенно, в отличие от «Бетиса».



Исходя из этого, думаю, что нас ждёт сюрприз. Мой прогноз – победа гостей», — сказал Гратакос.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.