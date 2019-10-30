«Лацио» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Серии А
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Торино».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.11.
«Не думаю, что эта игра может как-то изобиловать моментами, потому что «Торино» — очень закрытая команда, играющая в достаточно осторожный футбол. «Лацио» же по-прежнему себя ищет и пытается найти свою лучшую игру, но пока у римлян есть проблемы в этом чемпионате.
В матче двух команд, у которых не очень ладится игра в нападении, я предпочту взять тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
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