«Лацио» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Торино».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.11.



«Не думаю, что эта игра может как-то изобиловать моментами, потому что «Торино» — очень закрытая команда, играющая в достаточно осторожный футбол. «Лацио» же по-прежнему себя ищет и пытается найти свою лучшую игру, но пока у римлян есть проблемы в этом чемпионате.



В матче двух команд, у которых не очень ладится игра в нападении, я предпочту взять тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.