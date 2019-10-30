«Урал» – «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на Кубок России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Урал» – «Арсенал».
Ставка: победа «Урала» за 1.60.
«Урал» себя зарекомендовал кубковой командой. Они два раза за последние три сезона выходили в финал Кубка России. В этой игре я отдаю предпочтение им, тем более что у «Арсенала» есть проблемы с результативностью. «Урал» играет на своём поле, где они выступают уверенно. Да и на Кубок они всегда очень серьёзно настраиваются. Правда, сложно сказать, насколько далеко они смогут пройти в этом сезоне. У команды не всё ладится в выездных играх, и они зачастую складываются очень непросто.
«Арсенал» сыграет основным составом, у них вполне нормальный календарь. Ничего нет страшного в том, чтобы сыграть этот матч, так как три игры в неделю — это нормальная ситуация.
В следующую стадию пройдёт «Урал». Но сложно сказать, случится это в основное время или команды определят победителя в дополнительное. Много голов команды не забьют, потому что для «Арсенала» реализация моментов — это сейчас большая проблема. Если бы они забивали, то в Премьер-Лиге были бы гораздо выше», — сказал Непомнящий.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 30 октября 2019
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
- 29 октября 2019
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 28 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00