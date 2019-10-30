«Урал» – «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на Кубок России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Урал» – «Арсенал».



Ставка: победа «Урала» за 1.60.



«Урал» себя зарекомендовал кубковой командой. Они два раза за последние три сезона выходили в финал Кубка России. В этой игре я отдаю предпочтение им, тем более что у «Арсенала» есть проблемы с результативностью. «Урал» играет на своём поле, где они выступают уверенно. Да и на Кубок они всегда очень серьёзно настраиваются. Правда, сложно сказать, насколько далеко они смогут пройти в этом сезоне. У команды не всё ладится в выездных играх, и они зачастую складываются очень непросто.



«Арсенал» сыграет основным составом, у них вполне нормальный календарь. Ничего нет страшного в том, чтобы сыграть этот матч, так как три игры в неделю — это нормальная ситуация.



В следующую стадию пройдёт «Урал». Но сложно сказать, случится это в основное время или команды определят победителя в дополнительное. Много голов команды не забьют, потому что для «Арсенала» реализация моментов — это сейчас большая проблема. Если бы они забивали, то в Премьер-Лиге были бы гораздо выше», — сказал Непомнящий.



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