«Зенит» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на игру Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Зенит»- ЦСКА.



Ставка: меньше 166 очков в матче за 1.90.



«Напомню, что «Зенит» в этом году ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ в Москве обыграл, поэтому у ЦСКА здоровенный зуб на «Зенит». Но сказать, что ЦСКА будет сверхмотивированным после домашнего поражения от «Олимпиакоса» в последнем туре, я не могу. «Зенит» после победы над «Жальгирисом» в Каунасе, да ещё и в овертайме, конечно, мотивирован будет.



Если сравнивать составы обеих команд, то бросается в глаза, что в составе «Зенита» есть Густаво Айон, Колтон Айверсон, Уильям Томас – все эти игроки представляют опасность в трёхсекундной зоне. У ЦСКА сейчас таких игроков нет. Больше всех очков обычно из-под кольца набирал выбывший до конца сезона Клайберн. Зато у ЦСКА есть Майк Джеймс, Хиллард, Курбанов, даже малорезультативный Фойгтман и тот больше представляет опасность с дистанции, чем с границ трёхсекундной зоны.



Что победит, что перетянет на свою сторону? Мне кажется, что это будет очень напряжённый матч, в котором ни одна команда не будет лидировать больше чем на 10 очков, всё решится в концовке», — сказал Гомельский.



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