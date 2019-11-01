Диаз – Масвидаль, время боя и сколько раундов

2 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится очередной турнир ММА — UFC 244. В главном бою вечера сойдутся американцы Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль.

Начало поединка запланировано на 5:00 мск 3 ноября. Бой пройдёт по классическим правилам UFC: пять раундов длительностью по пять минут.

Эксперты ожидают увидеть затяжной бой. Поставить на тотал раундов больше 4,5 можно за 1.67, что соответствует 56% вероятности. Обратный вариант доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.1 (44%).

Если говорить о фаворите боя, то здесь эксперты склоняются к триумфу Диаза. Сделать ставку на викторию Нейта в букмекерских конторах можно за 1.62 (59%). Победа Масвидаля оценена аналитиками коэффициентом 2.30 (41%).

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