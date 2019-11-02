Сауль Альварес — Сергей Ковалёв: прогноз Александра Беленького на бой

Известный журналист Александр Беленький дал прогноз на бой Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) — Сергей Ковалёв (34-3-1, 29 КО) в полутяжёлом весе за титул чемпиона мира по версии WBO.
Ставка: бой продлится всю дистанцию за 1.72.
«У нас сегодня Сауль Альварес с Сергеем Ковалёвым. На первый взгляд, всё ясно, на второй взгляд — тоже, а вот на третий – неясно. Посмотрел линию, там дают коэффициент 1,25 на победу Альвареса. Понимаете, для Альвареса это будет новый вес, где он чувствует себя не очень уверенно, и прежде всего с соперниками такой физической силы, как Сергей Ковалёв. На этом все неудобства, которые он испытает в бою, исчерпываются, по мнению большинства.
В данном случае я отношусь к меньшинству, потому что Ковалёв — находчивый, он приспособится к новому сопернику и доставит ему массу неприятностей. Думал, на кого поставить, но в результате выбрал, что бой продлится всю дистанцию. Может, победит Альварес, может быть, Ковалёв. Всей душой буду болеть за Ковалёва, а там как получится, как карта ляжет».
- 2 ноября 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 ноября 2019
-
19:00
-
18:00