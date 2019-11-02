Сауль Альварес — Сергей Ковалёв: прогноз Александра Беленького на бой

Известный журналист Александр Беленький дал прогноз на бой Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) — Сергей Ковалёв (34-3-1, 29 КО) в полутяжёлом весе за титул чемпиона мира по версии WBO.

Ставка: бой продлится всю дистанцию за 1.72.

«У нас сегодня Сауль Альварес с Сергеем Ковалёвым. На первый взгляд, всё ясно, на второй взгляд — тоже, а вот на третий – неясно. Посмотрел линию, там дают коэффициент 1,25 на победу Альвареса. Понимаете, для Альвареса это будет новый вес, где он чувствует себя не очень уверенно, и прежде всего с соперниками такой физической силы, как Сергей Ковалёв. На этом все неудобства, которые он испытает в бою, исчерпываются, по мнению большинства.



В данном случае я отношусь к меньшинству, потому что Ковалёв — находчивый, он приспособится к новому сопернику и доставит ему массу неприятностей. Думал, на кого поставить, но в результате выбрал, что бой продлится всю дистанцию. Может, победит Альварес, может быть, Ковалёв. Всей душой буду болеть за Ковалёва, а там как получится, как карта ляжет».