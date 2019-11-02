«Реал Мадрид» — «Бетис»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Бетис».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.80.
«После победы «Реала» в матче с «Леганесом» (5:0) мадридцы вышли на второе место. «Бетис» тоже выиграл последнюю встречу со счётом 2:1 у «Сельты». Это важная победа для тренера «Бетиса» Руби, потому что много критики было в его сторону в последнее время.
«Бетис» играет в красивый футбол, много комбинирует, оставляя много эмоций на поле. Но в нынешнем сезоне результата пока нет — команда занимает место в нижней части турнирной таблицы. Победа в матче с «Сельтой» чуть улучшила турнирное положение, но к тренерскому штабу остаётся много вопросов.
«Реал» сейчас на втором месте, предстоящий матч будет очень важным. Если «Реал» хочет бороться за чемпионство в нынешнем сезоне, то должен побеждать таких соперников, особенно дома. Но «Бетис» постарается сыграть в комбинационный футбол. Есть Хоакин, есть Фекир, который забил в ворота «Сельты» в последнем матче. Думаю, этот игрок должен делать разницу на поле: в прошлом сезоне он очень хорошо играл во Франции.
«Реал» остаётся «Реалом». Будет очень интересная встреча для болельщиков: игра будет очень открытой, с множеством моментов для взятия ворот. «Реал» играет дома, он в этой встрече фаворит.
Мой прогноз — «Реал» выиграет с преимуществом не менее чем в два мяча, забив минимум один гол во втором тайме».
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