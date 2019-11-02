«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Бавария».



Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 голов за 1.63.



«Проблемы “Баварии” непонятно откуда берутся. Вроде бы в каждом матче “Бавария” владеет преимуществом и много создаёт, но забивает только Роберт Левандовски. Остальные — очень редко. Очень много моментов “Бавария” просто не реализует. Матч с “Унионом” был нервным из-за концовки, когда “Бавария” пропустила и выиграла не очень уверенно (2:1). А до этого были потери очков в матче с “Хоффенхаймом”, удивительная ничья с “Аугсбургом”, когда “Бавария” умудрилась пропустить на первой минуте и на последней. И вот сейчас — поездка во Франкфурт-на-Майне.



В прошлом сезоне “Бавария” приехала и спокойно порвала соперника, но не надо вспоминать предыдущий сезон. Во-первых, тогда “Айнтрахт” был истощён и вымотан, так как дошёл до полуфинала Лиги Европы, затратив огромное количество сил. Сейчас другая ситуация. “Айнтрахт” хоть и потерял всю атакующую тройку, но уже успел перестроиться и никаких проблем в атаке не испытывает. Все в полном порядке, забивают. Футболисты говорят: “В этом сезоне мы по-другому строим игру. В прошлом году мы больше играли на контратаках. Сейчас мы больше владеем мячом. Играем больше от себя”. Так что “Баварии” во Франкфурте будет крайне тяжело.



Тем более выбыли из строя ведущие защитники. Есть вопросы по Томасу Мюллеру и Филипе Коутиньо. Еще нужно ротировать состав из-за Кубка Германии и Лиги чемпионов. У Нико Ковача очень сложная ситуация. Не нужно думать, что “Бавария” просто возьмёт и выиграет. Предложил бы другую ставку.



“Бавария” много атакует, много забивает. Но и “Айнтрахт” дома пойдёт в атаку и моменты будет иметь. Мне кажется, “обе забьют” — вполне вероятный вариант. Ставлю на “обе команды забьют” + тотал матча больше 2,5 голов».