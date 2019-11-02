«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на матч 11-го тура АПЛ

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» в 11-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Сити» в первом тайме и втором тайме за 1.65, второй тайм результативнее первого за 1.90



«Самая понятная встреча тура. Понятно, что верх, понятно, что «Манчестер Сити» выиграет каждый из таймов и матч в целом. Поставил бы на то, что «Саутгемптон» забьёт. Хорошая ставка, с интересным коэффициентом.



Поставил бы и на то, что второй тайм будет наиболее результативным, больше первого. Ну и, если брать фору, брал бы -1,5: мне кажется, уж с разницей в два мяча «горожане» у сегодняшнего «Саутгемптона» выиграют.



Больше голов предположить сложно, потому как «святые» полную кошёлку пропустили совсем недавно, ну и «Манчестер Сити» в последних матчах не то чтобы скуп на голы — скуп по отношению к себе в лучших встречах».



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