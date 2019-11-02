«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на матч 11-го тура АПЛ

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» в 11-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Сити» в первом тайме и втором тайме за 1.65, второй тайм результативнее первого за 1.90
«Самая понятная встреча тура. Понятно, что верх, понятно, что «Манчестер Сити» выиграет каждый из таймов и матч в целом. Поставил бы на то, что «Саутгемптон» забьёт. Хорошая ставка, с интересным коэффициентом.
Поставил бы и на то, что второй тайм будет наиболее результативным, больше первого. Ну и, если брать фору, брал бы -1,5: мне кажется, уж с разницей в два мяча «горожане» у сегодняшнего «Саутгемптона» выиграют.
Больше голов предположить сложно, потому как «святые» полную кошёлку пропустили совсем недавно, ну и «Манчестер Сити» в последних матчах не то чтобы скуп на голы — скуп по отношению к себе в лучших встречах».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 ноября 2019
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 ноября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 31 октября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30