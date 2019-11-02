«Зенит» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги 2 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) за 2.85.



«У «Зенита» длинная «скамейка», она позволяет, по крайней мере, в Кубке России играть и добиваться результата, при этом давая отдохнуть ряду лидеров. С «Томью» играли только Ракицкий, Жирков и Шатов, если брать основу. Да и не все провели полный матч. Остальные вообще сидели на скамейке и улыбались. «Зенит» в хорошем состоянии подходит к заключительному матчу круга, чего не скажешь о ЦСКА.



В мучениях, при плохой погоде ЦСКА все-таки пробрался в четвертьфинал Кубка России. Должны были проиграть «Уфе», но команда Евсеева сама виновата, что не использовала кучу шансов, включая момент в компенсированное время. За это «Уфу» и наказал Бийол. А так, ЦСКА играет очень натужно. Дали немного отдохнуть лидерам в игре с «Уфой», но тот же Влашич вышел, и он отдал голевую. Чалов вышел. Так что отдых был минимальным. Акинфеев вот не играл.



Не видим результата ЦСКА, к сожалению, в последний месяц. Качественных матчей практически нет. И в этом матче, конечно, «Зенит» — явный фаворит, тем более на своей арене, которая жутко давит на гостей.



Думаю, «Зенит» выиграет, причем без особых проблем. ЦСКА попробует на кураже что-то показать, молодых ребят много. Но если получит ЦСКА где-то в первые 20 минут, это все печально может закончиться для «армейцев». Они уже разваливались в этом сезоне. Так что беру «Зенит» с форой -1,5».

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