«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: ТБ (2,75) за 2.04.



«Думаю, что в этой игре совершенно точно не надо учитывать неудачу «Ростова» против «Спартака». Тот матч был совсем другого характера. Это был старый «Ростов», который попытался выиграть именно таким способом. То, что попытка выиграть была, подчеркивает выход на замену Шомуродова и Байрамяна, иначе бы они на поле не появились. Попробовал эту модель Карпин, и для него ситуация была беспроигрышная, ничего страшного в поражении нет. Ясно, что ставку команда делает на чемпионат, где «Ростов» сейчас идёт очень хорошо. И ясно, что Карпин делал ставку на матч с «Краснодаром».



Никаких сомнений в том, что матч получится огненным, потому что команды в атакующей своей фазе сейчас очень хороши. И тот же Шомуродов, выйдя на замену, показал, какого калибра он сейчас нападающий. Ари — с другой стороны, Шомуродов — с этой. Я думаю, что битва будет как раз решена этими форвардами.



На мой взгляд, в данный момент более ярких атакующих команд в нашей лиге просто нет. «Зенит» — команда классная, однако более сбалансированная и рациональная, в отличие от «Краснодара» и «Ростова», которые покажут огненный футбол. Я бы совершенно спокойно поставил на ТБ (2,75). И я думаю, что в этом единственном матче в воскресенье будет много забитых мячей».



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