«Зенит» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА.

Ставка: «Зенит» победит за 1.69, точный счёт 2:0 за 7.60.



«В данном случае во встрече двух больших российских команд есть ярко выраженный фаворит: «Зенит» — на подъеме, ЦСКА — в кризисе. Но даже без учёта этого факта, петербуржцы превосходят оппонента по комплектации и качеству исполнителей во всех линиях кроме вратарской. Думаю, «Зенит» спокойно победит с разницей в два мяча. Мне кажется, счёт 2:0 здесь вполне вероятен».



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