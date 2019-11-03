«Милан» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 12-го тура Серии А

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 12-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Лацио».



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.90.



«Обе команды сейчас выглядят неважно. «Милан» да, выиграл у СПАЛа, но снова с трудом, снова лишь один гол забив. У «Лацио» тоже серия неудачных матчей, сказывается нагрузка в Лиге Европы. В общем, обе команды оставляют слабое впечатление.



Думаю, они снова выдадут напряженную игру, с большим количеством фолов. Это, в принципе, в стиле «Милана» в последних турах.



Взял бы тотал меньше 2,5 гола за 1,90, хотя, мне кажется, и один гол может всё решить».



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