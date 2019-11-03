Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Милан» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 12-го тура Серии А

«Милан» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 12-го тура Серии А
Ставки 0

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 12-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Лацио».

Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.90.

«Обе команды сейчас выглядят неважно. «Милан» да, выиграл у СПАЛа, но снова с трудом, снова лишь один гол забив. У «Лацио» тоже серия неудачных матчей, сказывается нагрузка в Лиге Европы. В общем, обе команды оставляют слабое впечатление.

Думаю, они снова выдадут напряженную игру, с большим количеством фолов. Это, в принципе, в стиле «Милана» в последних турах.

Взял бы тотал меньше 2,5 гола за 1,90, хотя, мне кажется, и один гол может всё решить».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019