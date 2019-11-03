«Милан» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 12-го тура Серии А

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 12-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Лацио».
Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.90.
«Обе команды сейчас выглядят неважно. «Милан» да, выиграл у СПАЛа, но снова с трудом, снова лишь один гол забив. У «Лацио» тоже серия неудачных матчей, сказывается нагрузка в Лиге Европы. В общем, обе команды оставляют слабое впечатление.
Думаю, они снова выдадут напряженную игру, с большим количеством фолов. Это, в принципе, в стиле «Милана» в последних турах.
Взял бы тотал меньше 2,5 гола за 1,90, хотя, мне кажется, и один гол может всё решить».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 3 ноября 2019
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
- 2 ноября 2019
-
22:50
-
22:30
-
21:54
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15